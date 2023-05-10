Никакого квакания: во Франция полиция разрешает спор между соседями из-за лягушек

В маленькой деревне в регионе Савойя на севере Альп полиция появилась дома у 92-летней женщины Колетт Ферри из-за жалоб соседа на лягушек в ее саду. Они заявили, что собираются забрать три лягушки, так как сосед не может спать из-за постоянного квакания.

— Они то в воде, то выходят из нее, играют с моей рыбой. Это мое развлечение. Сюда пришел какой-то мужчина и очень кричал на меня, мол, не может спать и ему нужно работать… но я не ожидала жандармов. Особенно для лягушек! Но всегда есть кто-то, готовый пожаловаться на кого-нибудь, — сказала она местной радиостанции.

Шум, вызванный животными, является регулярной причиной сельских ссор во Франции между коренными жителями и выходцами из городов или переехавших за границу.

Женщина, кажется, в основном порадовалась от суеты, и с нетерпением ждет еще больше веселья, когда жандармы пришлют кого-то, чтобы забрать лягушек.

– Это будет весело… они прыгают, – сказала она.

Источник : The Guardian

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