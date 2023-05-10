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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине водителям и пассажирам запретили включать музыку в транспорте

В Украине водителям и пассажирам запретили включать музыку в транспорте
Фото: Pixabay

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что в общественном транспорте ограничено использование музыки.

— Кабинет министров на сегодняшнем заседании внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что теперь водителям запрещено включать в автобусах музыку или фильмы.

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только если пассажир не против.

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Постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада Украины поддержала летом прошлого года.

Автобус, Общественный транспорт, маршрутка, Музика, Таксі
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