В Украине водителям и пассажирам запретили включать музыку в транспорте

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что в общественном транспорте ограничено использование музыки.

— Кабинет министров на сегодняшнем заседании внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что теперь водителям запрещено включать в автобусах музыку или фильмы.

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только если пассажир не против.

Постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада Украины поддержала летом прошлого года.

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