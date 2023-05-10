Ніякого квакання: у Франція поліція вирішує суперечку між сусідами через жаб
У маленькому селі в регіоні Савойя на півночі Альп поліція з’явилися вдома 92-річної жінки Колетт Феррі через скарги сусіда на жаб у її саду. Вони заявили, що збираються забрати три жаби, адже сусід не може спати через постійне квакання.
– Вони то у воді, то виходять із неї, граються з моєю рибою. Це моя розвага. Сюди прийшов якийсь чоловік і дуже кричав на мене, мовляв, не може спати і йому треба працювати… але я не очікувала жандармів. Особливо для жаб! Але завжди є хтось, готовий поскаржитися на когось, — сказала вона місцевій радіостанції.
Шум, викликаний тваринами, є регулярною причиною сільських сварок у Франції між корінними мешканцями та вихідцями з міст або тих, хто переїхав за кордону.
Жінка, здається, в основному потішилася від метушні, і з нетерпінням чекає ще більше розваг, коли жандарми пришлють когось, щоб прибрати жаб.
– Це буде весело… вони стрибають, – сказала вона.
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