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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ніякого квакання: у Франція поліція вирішує суперечку між сусідами через жаб

Ніякого квакання: у Франція поліція вирішує суперечку між сусідами через жаб
Фото: Pixabay

У маленькому селі в регіоні Савойя на півночі Альп поліція з’явилися вдома 92-річної жінки Колетт Феррі через скарги сусіда на жаб у її саду. Вони заявили, що збираються забрати три жаби, адже сусід не може спати через постійне квакання.

 – Вони то у воді, то виходять із неї, граються з моєю рибою. Це моя розвага. Сюди прийшов якийсь чоловік і дуже кричав на мене, мовляв, не може спати і йому треба працювати… але я не очікувала жандармів. Особливо для жаб! Але завжди є хтось, готовий поскаржитися на когось, — сказала вона місцевій радіостанції.

Шум, викликаний тваринами, є регулярною причиною сільських сварок у Франції між корінними мешканцями та вихідцями з міст або тих, хто переїхав за кордону.

Жінка, здається, в основному потішилася від метушні, і з нетерпінням чекає ще більше розваг, коли жандарми пришлють когось, щоб прибрати жаб.

– Це буде весело… вони стрибають, – сказала вона.

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Джерело: The Guardian
Альпи, Сусіди, Франція
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