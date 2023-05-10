Парламент Франции единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией
Парламент Франции единогласно принял резолюцию, которая призывает французское правительство и государства Европейского союза внести частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций.
Об этом говорится в резолюции, обнародованной на сайте Национальной ассамблеи Франции.
Резолюция не имеет обязательной силы, впрочем она демонстрирует единство всего политического спектра Франции по этому вопросу. В парламенте Франции десятки мест занимают депутаты и политические объединения, которые неоднократно демонстрировали свое положительное отношение к режиму президента РФ Владимира Путина.
— Они не просто наемники, они готовы убивать гражданских лиц ради политической выгоды… чтобы дестабилизировать институты, — сказал Бенджамин Хаддад, член парламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона и один из авторов текста в интервью POLITICO накануне голосования.
Резолюция не имеет обязательной силы, но посылает “политический и символический сигнал”, добавил Хаддад.
По его словам, вагнеровцы делают это не только из-за желания наживы, но и потому, что они “следуют широкой стратегии, от Мали до Украины, по поддержке агрессивной политики режима президента Путина в отношении демократий”.
Против ЧВК Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина ранее были введены многочисленные санкции в разных странах Запада.
В списке террористических организаций ЕС можно найти такие организации, как Аль-Каида и Исламское государство.
Кроме Франции, за внесение в этот список ЧВК Вагнера ранее положительно проголосовали парламенты Литвы и Эстонии.
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