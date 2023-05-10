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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Парламент Франції одностайно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією

Парламент Франції одностайно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
Фото: Getty Images

Парламент Франції одностайно ухвалив резолюцію, яка закликає французький уряд та держави Європейського союзу внести приватну військову компанію Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Національної асамблеї Франції.

Резолюція не має обов’язкової сили, втім вона демонструє єдність усього політичного спектра Франції з цього питання. У парламенті Франції десятки місць посідають депутати і політичні об’єднання, які неодноразово демонстрували своє позитивне ставлення до режиму президента РФ Володимира Путіна.

– Вони не просто найманці, вони готові вбивати цивільних осіб заради політичної вигоди… щоб дестабілізувати інституції, – сказав Бенджамін Гаддад, член парламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона і один з авторів тексту в інтерв’ю POLITICO напередодні голосування.

За його словами, вагнерівці роблять це не тільки через бажання наживи, а й тому, що вони “слідують широкій стратегії, від Малі до України, щодо підтримки агресивної політики режиму президента Путіна щодо демократій”.

Проти ПВК Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина раніше були запроваджені чисельні санкції у різних країнах Заходу.

У списку терористичних організацій ЄС можна знайти такі організації, як Аль-Каїда та Ісламська держава.

Крім Франції, за внесення в цей список ПВК Вагнера раніше позитивно проголосували парламенти Литви та Естонії.

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ПВК Вагнера, Росія, тероризм, Франція
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