Парламент Франції одностайно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
Парламент Франції одностайно ухвалив резолюцію, яка закликає французький уряд та держави Європейського союзу внести приватну військову компанію Вагнера до списку терористичних організацій.
Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Національної асамблеї Франції.
Резолюція не має обов’язкової сили, втім вона демонструє єдність усього політичного спектра Франції з цього питання. У парламенті Франції десятки місць посідають депутати і політичні об’єднання, які неодноразово демонстрували своє позитивне ставлення до режиму президента РФ Володимира Путіна.
– Вони не просто найманці, вони готові вбивати цивільних осіб заради політичної вигоди… щоб дестабілізувати інституції, – сказав Бенджамін Гаддад, член парламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона і один з авторів тексту в інтерв’ю POLITICO напередодні голосування.
За його словами, вагнерівці роблять це не тільки через бажання наживи, а й тому, що вони “слідують широкій стратегії, від Малі до України, щодо підтримки агресивної політики режиму президента Путіна щодо демократій”.
Проти ПВК Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина раніше були запроваджені чисельні санкції у різних країнах Заходу.
У списку терористичних організацій ЄС можна знайти такі організації, як Аль-Каїда та Ісламська держава.
Крім Франції, за внесення в цей список ПВК Вагнера раніше позитивно проголосували парламенти Литви та Естонії.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников