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Бедрак Виктория, редактор ленты

Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера

Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
Фото: Getty Images

В четверг, 20 апреля, Швейцария объявила о введении санкций против российской частной военной компании Вагнера.

Об этом говорится на сайте правительства.

— Департамент по экономическим вопросам, образованию, и исследованиям, отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. Швейцария вводит санкции против группы Вагнер и новостного агентства РИА ФАН, — говорится в сообщении.

13 апреля Европейский Союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В конце января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Это позволило Вашингтону расширить санкции против ее наемников.

Источник: правительство Швейцарии

ЧВК Вагнера, санкції, Санкції проти Росії, Швейцария
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