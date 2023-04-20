Бедрак Виктория, редактор ленты
Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
В четверг, 20 апреля, Швейцария объявила о введении санкций против российской частной военной компании Вагнера.
Об этом говорится на сайте правительства.
— Департамент по экономическим вопросам, образованию, и исследованиям, отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. Швейцария вводит санкции против группы Вагнер и новостного агентства РИА ФАН, — говорится в сообщении.
13 апреля Европейский Союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
В конце января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Это позволило Вашингтону расширить санкции против ее наемников.
Источник: правительство Швейцарии
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