В Литве могут приравнять агрессию РФ против Украины к советским и нацистским преступлениям

Шесть депутатов от консервативных политсил в Сейме Литвы предлагают приравнять действия России в Украине к преступлениям советской власти и нацистов.

Об этом пишет литовское издание LRT.

Депутатами предлагается добавить слово “российский” в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое унижение международных преступлений, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией.

— Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера, связанных с ее применением, для лиц, которые публично поддерживают или отрицают или грубо преуменьшают (…) агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма), — говорится в пояснительной записке к законопроекту, зарегистрированному во вторник.

Сейчас публичное одобрение, отрицание или унижение международных преступлений, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией, наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

— Хотя российская агрессия и оккупация суверенной территории Украины с 24 февраля 2022 года не является прямым преступлением против Литовской Республики или ее граждан, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны, — отмечают инициаторы.

В апреле немецкое издание Tagesschau писало, что Россия в 2021 году разработала план по усилению своего влияния в странах Балтии на основе “мягкой силы”, чтобы медленно аннексировать эти государства.

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