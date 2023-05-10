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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Литві можуть прирівняти агресію РФ проти України до радянських і нацистських злочинів

У Литві можуть прирівняти агресію РФ проти України до радянських і нацистських злочинів
Фото: Getty Images

Шість депутатів від консервативних політсил у Сеймі Литви пропонують прирівняти дії Росії в Україні до злочинів радянської влади та нацистів.

Про це пише литовське видання LRT.

Депутатами пропонується додати слово “російський” до статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злочинів, злочинів, скоєних СРСР або нацистською Німеччиною.

– Метою законопроєкту є передбачення кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-процесуального характеру, пов’язаних з її застосуванням, для осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо применшують (…) агресію, вчинену Росією проти України, окупацію її території (зокрема й Криму), – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, зареєстрованого у вівторок.

Наразі публічне схвалення, заперечення чи приниження міжнародних злочинів, злочинів, вчинених СРСР або нацистською Німеччиною, карається штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.

– Хоча російська агресія та окупація суверенної території України з 24 лютого 2022 року не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її громадян, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні, – зазначають ініціатори.

У квітні німецьке видання Tagesschau писало, що Росія у 2021 році розробила план з посилення свого впливу в країнах Балтії на основі “м’якої сили”, щоб повільно анексувати ці держави.

Війна в Україні, Литва, Нацизм, Радянський Союз, Російська агресія
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