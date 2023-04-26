Кремль разработал план “мирного” возвращения под свое влияние стран Балтии — утечка документов

Россия в 2021 году разработала долгосрочный план по усилению своего влияния в странах Балтии на основе “мягкой силы”. Это следует из документов, о которых сообщило немецкое издание Tagesschau.

В документах речь шла не столько о том, как Россия может медленно аннексировать страны, а скорее о стратегии получения большего влияния в странах Балтии. Прежде всего речь шла о предотвращении расширения присутствия НАТО в Эстонии, Литве и Латвии.

В то же время никаких планов военного давления на страны Балтии именно в этих стратегических разработках нет. В долгосрочной перспективе целью подавалось “восстановление” отношений между Россией и Литвой, Латвией и Эстонией.

В Кремле считали принципиально создать “общественные структуры, фонды и неправительственные организации” для продвижения сотрудничества с Россией. Приоритетом в стратегии также объявлено сохранение русскоязычной системы образования и предотвращение сноса советских памятников.

Москва, очевидно, также рассматривает энергетику как возможный политический рычаг в отношении стран Балтии. Электросети всех трех стран все еще тесно связаны с российскими. Однако эти три страны уже давно находятся в процессе обретения независимости от российских энергоносителей.

Одним из центральных пунктов всех трех кремлевских документов является НАТО. Речь идет о том, что военный блок не должен иметь возможности закрепиться в регионе на постоянной основе, а также, что “создание баз НАТО” в Латвии и Литве должно быть четко недопущено.

Эксперт по вопросам Балтии Кай-Олаф Ланг говорит, что стремление в начале 1990-х стран Балтии к независимости в Кремле до сих пор воспринимают как “геополитическое унижение”. Сам Путин называл распад СССР “крупнейшей геополитической катастрофой” прошлого века.

— То, что Москва пытается до такой степени влиять на независимые страны, уже свидетельствует о фантазии Путина о большой силе, — говорит Вольфганг Ишингер, бывший дипломат и многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что стратегический документ Кремля ее “не удивил”. Она считает документ аутентичным. Что касается энергетики, то ее страна “сделает все, чтобы как можно быстрее стать независимой от России”.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявил, что его страна с момента обретения независимости столкнулась с тем, что Россия хочет расширить свои позиции в соседних государствах. Но он подчеркнул, что Рига на международном уровне активно выступает за изоляцию России.

Утверждается, что документы были написаны Управлением по вопросам трансграничного сотрудничества администрации президента России, задачей которого является разработка стратегий для соседних с Россией государств, в которых Москва хочет расширить свое влияние.

Источник: Tagesschau

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