США и партнеры готовы предоставлять то, чего не хватает для боя Украине – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во взаимодействии с целой коалицией стран США готовы приложить все усилия, чтобы пополнить пробелы в вооружении ВСУ.
Об этом он заявил в интервью PBS NewsHour.
— Если есть пробелы, если чего-то не хватает, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы это пополнить, — заметил Энтони Блинкен.
Блинкен добавил, что США работают с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться к потребностям Украины – в зависимости от характера боя, где это происходит, чтобы убедиться, что у нее есть то, что ей нужно.
Это, по словам Блинкена, является постоянным процессом.
— Мы работаем буквально каждый день с украинцами, а также с коалицией стран, чтобы быть уверенными, что у них есть поддержка, — добавил Блинкен.
Также Энтони Блинкен прокомментировал предоставление ВСУ дальнобойных ракет Великобританией.
— Именно для этого у нас есть коалиция стран, которые поддерживают Украину. Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, от собственных технологий, от того, что наиболее целесообразно, — сказал госсекретарь США.
Источник: PBS NewsHour
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