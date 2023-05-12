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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

США и партнеры готовы предоставлять то, чего не хватает для боя Украине – Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во взаимодействии с целой коалицией стран США готовы приложить все усилия, чтобы пополнить пробелы в вооружении ВСУ.

Об этом он заявил в интервью PBS NewsHour.

— Если есть пробелы, если чего-то не хватает, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы это пополнить, — заметил Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что США работают с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться к потребностям Украины – в зависимости от характера боя, где это происходит, чтобы убедиться, что у нее есть то, что ей нужно.

Это, по словам Блинкена, является постоянным процессом.

— Мы работаем буквально каждый день с украинцами, а также с коалицией стран, чтобы быть уверенными, что у них есть поддержка, — добавил Блинкен.

Также Энтони Блинкен прокомментировал предоставление ВСУ дальнобойных ракет Великобританией.

— Именно для этого у нас есть коалиция стран, которые поддерживают Украину. Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, от собственных технологий, от того, что наиболее целесообразно, — сказал госсекретарь США.

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Источник: PBS NewsHour

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