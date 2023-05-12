США та партнери готові надавати те, чого бракує для бою Україні – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у взаємодії з цілою коаліцією країн США готові докласти всіх зусиль, щоби поповнити прогалини в озброєнні ЗСУ.

Про це він заявив у інтерв’ю PBS NewsHour.

– Якщо є прогалини, якщо чогось не вистачає, вони скажуть нам, і ми докладемо всіх зусиль, щоби це поповнити, – зауважив Ентоні Блінкен.

Блінкен додав, що США працюють з понад 50 країнами, щоби адаптуватися до потреб України – залежно від характеру бою, де це відбувається, аби переконатися, що вона має те, що їй потрібно.

Це, за словами Блінкена, є постійним процесом.

– Ми працюємо буквально щодня з українцями, а також із коаліцією країн, щоби бути певними, що вони мають підтримку, – додав Блінкен.

Також Ентоні Блінкен прокоментував надання ЗСУ далекобійних ракет Великою Британією.

– Саме для цього ми маємо коаліцію країн, які підтримують Україну. Різні країни робитимуть різні речі залежно від власних можливостей, від власних технологій, від того, що є найбільш доцільним, – сказав держсекретар США.

Джерело: PBS NewsHour

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