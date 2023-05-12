Танки Abrams доставят в Украину в начале осени – Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.
Об єтом Ллойд Остин рассказал на слушаниях в Сенате.
— Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени.
Мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования, — сказал Остин.
По словам главы Пентагона, сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков, которые являются новой техникой для украинцев.
По его словам Abrams существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов