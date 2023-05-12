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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Танки Abrams доставят в Украину в начале осени – Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

Об єтом Ллойд Остин рассказал на слушаниях в Сенате.

— Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени.

Мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования, — сказал Остин.

По словам главы Пентагона, сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков, которые являются новой техникой для украинцев.

По его словам Abrams существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем.

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Источник: Голос Америки
Конгресс США, Ллойд Остин
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