Жену экс-канцлера Шредера уволили после празднования 9 мая в посольстве РФ в Берлине
После визита в посольство России в Берлине из компании NRW.Global Business уволили жену немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера.
Известно, что Сойон Шредер-Ким вместе с мужем приняла участие в праздновании 9 мая в посольстве РФ, что “вызвало бурную критику” по всей Германии.
Это и послужило поводом для ее увольнения из компании. Она работала представителем в Южной Корее в компании Северной Рейн-Вестфалии.
— От NRW.Global Business было несколько указаний госпоже Шредер-Ким, что представители не должны публично высказываться на политически чувствительные темы, в частности, относительно российской агрессивной войны в Украине, — сказала пресс-секретарь министра экономики Северной Рейн-Вестфалии Мона Нойбаур.
В компании отметили, что Шредер-Ким была уволена с “немедленным вступлением в силу”, и трудовые отношения были прекращены без предупреждения.
Напомним, что в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая приняли участие премьер-министр Армении, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. МИД нашей страны назвало это аморальным и недружественным шагом в отношении Украины.
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