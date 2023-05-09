Недружественный шаг: в МИД отреагировали на участие иностранных лидеров в параде в Москве
Участие иностранных лидеров в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая является аморальным и недружественным шагом в отношении Украины.
Об этом говорится в заявлении МИД относительно приезда премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на парад в столицу РФ.
— Во время мероприятия президент РФ Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий, — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что в ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений.
На параде продемонстрировали военную технику РФ, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.
— Рассматриваем участие лидеров иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу, — отметили дипломаты.
В МИД добавили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.
— Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом, — говорится в заявлении.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников