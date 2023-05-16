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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дружину ексканцлера Шредера звільнили після святкування 9 травня у посольстві РФ у Берліні

Дружину ексканцлера Шредера звільнили після святкування 9 травня у посольстві РФ у Берліні
Фото: Getty Images

Після візиту до посольства Росії у Берліні з компанії NRW.Global Business звільнили дружину німецького ексканцлера Герхарда Шредера.

Відомо, що Сойон Шредер-Кім разом із чоловіком взяла участь у святкуванні 9 травня у посольстві РФ, що “викликало бурхливу критику” у всій Німеччині.

Це і стало приводом для її звільнення з компанії. Вона працювала представником у Південній Кореї у компанії Північної Рейн-Вестфалії.

– Від NRW.Global Business було кілька вказівок пані Шредер-Кім, що представники не повинні публічно висловлюватися на політично чутливі теми, зокрема щодо російської агресивної війни в Україні, – сказала прессекретарка міністра економіки Північної Рейн-Вестфалії Мона Нойбаур.

У компанії зазначили, що Шредер-Кім була звільнена з “негайним набранням чинності”, і трудові відносини були припинені без попередження.

Нагадаємо, що у заході на Червоній площі у Москві 9 травня взяли участь прем’єр-міністр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. МЗС нашої країни назвала це аморальним і недружнім кроком щодо України.

Джерело: Bild
9 Травня, Війна в Україні, звільнення, Німеччина, посольства, посольство России, Посольство РФ
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