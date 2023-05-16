Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки, демонстрирующие поддержку Украины – СМИ

Китай попросил иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, не использовать внешние стены своих зданий для “политической пропаганды”, очевидно, имея в виду знаки, демонстрирующие поддержку Украины.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на “многочисленные дипломатические источники в столице”.

Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением украинского флага и сообщениями на китайском и английском языках, такими, как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, которая борется с полномасштабным вторжением РФ с февраля прошлого года.

Указано, что в сообщении МИД Китая от 10 мая посольства и международные организации призвали не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и “избегать конфликтов между государствами”.

Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других стран, но никто из них не снял вывески. Среди представительств, которые демонстрируют поддержку украинцам, есть посольства Канады, Германии и Польши.

В сообщении также говорится о том, что посольства и международные организации “обязаны соблюдать китайские законы и правила”, хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Считается, что письмо было отправлено всем дипломатическим миссиям в Китае.

— Европейский дипломат раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет никаких разумных оснований препятствовать государству выражать свои намерения, и что они не будут выполнять эту просьбу, — говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на тайное письмо главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля сообщило, что Китай “воспользуется геополитическими преимуществами” поражения России в войне против Украины.

Фото: Canada in China

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