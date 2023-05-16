Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки, що демонструють підтримку України – ЗМІ

Китай попросив іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для “політичної пропаганди”, очевидно, маючи на увазі знаки, що демонструють підтримку України.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на “численні дипломатичні джерела в столиці”.

Багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням українського прапора та повідомленнями китайською й англійською мовами, такими, як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, яка бореться з повномасштабним вторгненням РФ з лютого минулого року.

Зазначено, що у повідомленні МЗС Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди й “уникати конфліктів між державами”.

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших країн, але ніхто з них не зняв вивіски. Серед представництв, які демонструють підтримку українцям, є посольства Канади, Німеччини та Польщі.

У повідомленні також ідеться про те, що посольства та міжнародні організації “зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил”, хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вважається, що лист було надіслано всім дипломатичним місіям у Китаї.

– Європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодних розумних підстав перешкоджати державі висловлювати свої наміри, і що вони не будуть виконувати це прохання, – йдеться у повідомленні.

Раніше видання Financial Times із посиланням на таємний лист головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля повідомило, що Китай “скористається геополітичними перевагами” поразки Росії у війні проти України.

Фото: Canada in China

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