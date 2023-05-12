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Китай воспользуется поражением России в войне в Украине — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Китай “воспользуется геополитическими преимуществами” поражения России в войне против Украины.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на тайное письмо главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

В документе Боррель призвал страны-члены ЕС найти “последовательную стратегию” в отношении Китая, которая соответствует национализму Пекина и “усилению конкуренции между США и Китаем”.

— Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество, — отметил Боррель в письме, которое оказалось в распоряжении редакции FT.

Отмечается, что письмо стало отправной точкой перед двухдневной дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые начнутся в пятницу, 12 мая, о новой политике в отношении Китая.

Боррель отметил готовность блока “серьезно взаимодействовать” с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы.

Он сказал, что ЕС “приветствует все искренние положительные шаги от Китая, направленные на поиск решения”.

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По словам Борреля, ЕС не должен стремиться “блокировать растущую мощь развивающихся стран”, в знак нежелания государств-членов принять более жесткий подход США к Китаю.

Дипломат также выступил в поддержку стратегии ЕС по “снижению рисков”, которую он представил менее рискованной, чем уход Америки от Китая.

— ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться укрепить собственные возможности для маневра, не выбирая ничью сторону, — говорится в материале FT.

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Європейський Союз, Жозеп Боррель, Китай
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