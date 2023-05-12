Китай воспользуется поражением России в войне в Украине — Боррель

Китай “воспользуется геополитическими преимуществами” поражения России в войне против Украины.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на тайное письмо главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

В документе Боррель призвал страны-члены ЕС найти “последовательную стратегию” в отношении Китая, которая соответствует национализму Пекина и “усилению конкуренции между США и Китаем”.

— Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество, — отметил Боррель в письме, которое оказалось в распоряжении редакции FT.

Отмечается, что письмо стало отправной точкой перед двухдневной дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые начнутся в пятницу, 12 мая, о новой политике в отношении Китая.

Боррель отметил готовность блока “серьезно взаимодействовать” с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы.

Он сказал, что ЕС “приветствует все искренние положительные шаги от Китая, направленные на поиск решения”.

По словам Борреля, ЕС не должен стремиться “блокировать растущую мощь развивающихся стран”, в знак нежелания государств-членов принять более жесткий подход США к Китаю.

Дипломат также выступил в поддержку стратегии ЕС по “снижению рисков”, которую он представил менее рискованной, чем уход Америки от Китая.

— ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться укрепить собственные возможности для маневра, не выбирая ничью сторону, — говорится в материале FT.

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