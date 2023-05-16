Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Світ
Валентина Чорна, редактор ленты

Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

Ученые предупреждают о приближении погодного явления Эль-Ниньо, которое может принести на Землю палящую жару.

Эль-Ниньо формируется вдоль экватора в восточной части Тихого океана. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, вероятность того, что это будет сильный Эль-Ниньо, выше нормы.

Как пишет издание USA Today, это может иметь драматические последствия в Соединенных Штатах и во всем мире в этом году и в следующем.

Климатологи особенно обеспокоены потенциальным повышением температуры. Они говорят, что сильный Эль-Ниньо может привести к тому, что средняя глобальная температура поднимется до рекордно высокого уровня.

Отметим, что Эль-Ниньо — это естественная климатическая модель, при которой температура поверхностной морской воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана теплее средней.

Его аналог, Ла-Нинья, закончился зимой после трех лет катастрофической погоды.

Читайте также
В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо

Глобальное потепление, Погода, Погода у світі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можно прятать теплые вещи в шкаф: в Украине до конца недели будет тепло
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо
Тепло, без заморозков: погода в Украине на выходные
Весна, тепло
Ночью вероятны заморозки. Какой будет погода 11 мая
погода, весна
Синоптики предупредили о ночных заморозках до -5 градусов
Весняні заморозки
До +22°, возможно, покапает дождь: прогноз погоды на 5 мая
Весна, сонце, весняна погода, бузок
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо
Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь