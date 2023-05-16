Человечество ждет палящая жара: ученые предупреждают о возвращении Эль-Ниньо

Ученые предупреждают о приближении погодного явления Эль-Ниньо, которое может принести на Землю палящую жару.

Эль-Ниньо формируется вдоль экватора в восточной части Тихого океана. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, вероятность того, что это будет сильный Эль-Ниньо, выше нормы.

Как пишет издание USA Today, это может иметь драматические последствия в Соединенных Штатах и во всем мире в этом году и в следующем.

Климатологи особенно обеспокоены потенциальным повышением температуры. Они говорят, что сильный Эль-Ниньо может привести к тому, что средняя глобальная температура поднимется до рекордно высокого уровня.

Отметим, что Эль-Ниньо — это естественная климатическая модель, при которой температура поверхностной морской воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана теплее средней.

Его аналог, Ла-Нинья, закончился зимой после трех лет катастрофической погоды.

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