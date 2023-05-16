На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо

Вчені попереджають про наближення погодного явища Ель-Ніньо, яке може принести на Землю палючу спеку.

Ель-Ніньо формується вздовж екватора у східній частині Тихого океану. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, ймовірність того, що це буде сильний Ель-Ніньо, вища за норму.

Як пише видання USA Today, це може мати драматичні наслідки в Сполучених Штатах і в усьому світі цього року й наступного.

Кліматологи особливо занепокоєні потенційним підвищенням температури. Вони кажуть, що сильний Ель-Ніньо може призвести до того, що середня глобальна температура підніметься до рекордно високого рівня.

Зазначимо, що Ель-Ніньо – це природна кліматична модель, за якої температура поверхневої морської води в центральній і східній тропічній частині Тихого океану тепліша за середню.

Його аналог, Ла-Нінья, закінчився взимку після трьох років катастрофічної погоди.

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