На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Вчені попереджають про наближення погодного явища Ель-Ніньо, яке може принести на Землю палючу спеку.
Ель-Ніньо формується вздовж екватора у східній частині Тихого океану. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, ймовірність того, що це буде сильний Ель-Ніньо, вища за норму.
Як пише видання USA Today, це може мати драматичні наслідки в Сполучених Штатах і в усьому світі цього року й наступного.
Кліматологи особливо занепокоєні потенційним підвищенням температури. Вони кажуть, що сильний Ель-Ніньо може призвести до того, що середня глобальна температура підніметься до рекордно високого рівня.
Зазначимо, що Ель-Ніньо – це природна кліматична модель, за якої температура поверхневої морської води в центральній і східній тропічній частині Тихого океану тепліша за середню.
Його аналог, Ла-Нінья, закінчився взимку після трьох років катастрофічної погоди.
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