Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

Вчені попереджають про наближення погодного явища Ель-Ніньо, яке може принести на Землю палючу спеку.

Ель-Ніньо формується вздовж екватора у східній частині Тихого океану. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, ймовірність того, що це буде сильний Ель-Ніньо, вища за норму.

Як пише видання USA Today, це може мати драматичні наслідки в Сполучених Штатах і в усьому світі цього року й наступного.

Кліматологи особливо занепокоєні потенційним підвищенням температури. Вони кажуть, що сильний Ель-Ніньо може призвести до того, що середня глобальна температура підніметься до рекордно високого рівня.

Зазначимо, що Ель-Ніньо – це природна кліматична модель, за якої температура поверхневої морської води в центральній і східній тропічній частині Тихого океану тепліша за середню.

Його аналог, Ла-Нінья, закінчився взимку після трьох років катастрофічної погоди.

Читайте також
В ООН прогнозують новий сплеск глобального потепління та побиття температурних рекордів
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо

Глобальне потепління, Погода, Погода у світі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Можна ховати теплі речі у шафу: в Україні до кінця тижня буде тепло
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Тепло, без заморозків: погода в Україні на вихідні
Весна, тепло
Вночі ймовірні заморозки. Якою буде погода 11 травня
погода, весна
Синоптики попередили про нічні заморозки до -5 градусів
Весняні заморозки
До +22°, можливо, покрапає дощ: прогноз погоди на 5 травня
Весна, сонце, весняна погода, бузок
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Газовий “повербанк” для Європи: як Україна готується до зими та чим унікальні наші ПСГ
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (15.05.2023)
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь