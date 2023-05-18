Некоторые европейские страны готовы передать истребители F-16 Украине — NYT

Несколько стран Европы готовы передать свои самолеты F-16 Украине, но США не позволяют начать на них обучение украинских пилотов.

Об этом пишет The New York Times.

Указано, что без американского одобрения страны Европы могут лишь ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки, полеты при этом запрещены.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему не хочет отправлять Украине свои собственные F-16 в основном из-за того, что на передачу этих самолетов уйдет слишком большая часть бюджета.

Кроме того, США не хотят, чтобы секретные и другие строго ограниченные системы, в частности радар F-16, попали в руки врага. Поэтому американцы намерены сконцентрироваться на поставках ВСУ других вооружений.

В то же время представитель США не исключил, что администрация Байдена может выдать лицензии на реэкспорт F-16, что позволит другим странам передать Украине свои F-16.

Ранее в британском правительстве сообщили, что Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами по отправке в Украину современных истребителей F-16.

Источник : NYT

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