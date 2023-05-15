Великобритания будет обучать украинских пилотов и договаривается со странами по F-16 для Украины
Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами относительно отправки в Украину современных истребителей F-16.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Так, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенном Королевстве, где встретился с премьером Риши Сунаком.
В сообщении правительства отмечается, что предоставляемое Великобританией военного оборудования должно быть подкреплено обучением, экономической поддержкой, жесткими санкциями против режима Путина и долгосрочными гарантиями безопасности.
Этим летом британские военные начнут первый этап обучения украинских пилотов базовой подготовке, чтобы они могли летать на других типах самолетов.
— Это обучение координируется между Великобританией и другими странами в предоставлении Украине истребителей F-16, — говорится в сообщении правительства Королевства.
В сообщении правительства также отмечается, что за последний год Великобритания подготовила 15 000 украинских военнослужащих.
В следующем месяце Великобритания проведет конференцию, чтобы привлечь международные инвестиции для поддержки восстановления Украины, продвигая такие отрасли как чистая энергия и технологии.
В 2022 году Великобритания предоставила Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.
В 2023 году Великобритания предоставила оборудование, включая эскадрилью основных боевых танков Challenger 2, самоходные орудия, сотни бронемашин и современные ракеты, включая Starstreak и Storm Shadow.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко