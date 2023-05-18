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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Деякі європейські країни готові передати винищувачі F-16 Україні – NYT

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Кілька країн Європи готові передати свої літаки F-16 Україні, але США не дозволяють розпочати на них навчання українських пілотів.

Про це пише The New York Times.

Зазначено, що без американського схвалення країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою і провести тактичні уроки, польоти при цьому заборонені.

Високопоставлений чиновник США заявив, що адміністрація президента Джо Байдена, як і раніше, не хоче надсилати Україні свої власні F-16 здебільшого через те, що на передання цих літаків піде занадто велика частина бюджету.

Окрім того, США не хочуть, аби секретні та інші суворо обмежені системи, зокрема радар F-16, потрапили до рук ворога. Тому американці мають намір сконцентруватися на постачанні ЗСУ інших озброєнь.

Водночас представник США не виключив, що адміністрація Байдена може видати ліцензії на реекспорт F-16, що дасть змогу іншим країнам передати Україні свої F-16.

Раніше у британському уряді повідомили, що Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України сучасних винищувачів F-16.

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Джерело: NYT
Європа, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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