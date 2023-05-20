Непоколебимая поддержка Украины: лидеры G7 приняли совместное коммюнике

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Хиросиме обнародовали совместное коммюнике, в котором пообещали непоколебимую поддержку Украине в войне с Россией.

Кроме того, они приняли план противодействия таким рискам, как российское “вооружение энергетики”.

— Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, принуждая членов G7 и наших партнеров, включая малые экономики, к соблюдению и соответствию, потерпят неудачу и столкнутся с последствиями, — говорится в заявлении.

Там добавили, что, делая выводы из недавних случаев использования энергетической и других экономических зависимостей, мы решительно выступаем против такого поведения.

В совместном коммюнике лидеров стран Большой семерки приняты, в частности, такие пункты:

поддерживать Украину столько времени, сколько ей потребуется из-за незаконной агрессивной войны со стороны России;

укреплять усилия в сфере разоружения и нераспространения, направленных на достижение конечной цели — мира без ядерного оружия и без ущерба для безопасности всех;

способствовать переходу к экономикам чистой энергии будущего через сотрудничество в рамках G7 и за ее пределами.

В коммюнике упоминается отдельное заявление лидеров G7 по Украине, принятое в пятницу, в котором они обязуются “усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить цену для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия, и продолжать противодействовать негативным последствиям войны для остального мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения”.

Саммит G7 продлится в Японии до 21 мая. Его участники рассматривают пути обеспечения устойчивости глобальной экономики, в частности по последствиям пандемии коронавируса и российской агрессии против Украины.

Источник : Еврокомиссия

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