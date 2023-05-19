Энергоносители и бриллианты: лидеры G7 согласились усилить санкции против РФ

Страны G7 согласились продолжить санкционное давление на Россию, а также противодействовать попыткам обхода санкций.

Об этом говорится в заявлении стран G7 по итогам саммита, обнародованном 19 мая.

В совместном заявлении говорится о распространении санкций на экспорт российских бриллиантов.

— Чтобы уменьшить доходы, которые Россия получает от экспорта бриллиантов, мы будем продолжать тесно сотрудничать, чтобы ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и будем сотрудничать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективной реализации будущих скоординированных ограничительных мер, в частности с помощью технологий отслеживания, — говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран G7 договорились и в дальнейшем сокращать доходы Москвы, которые идут на финансирование войны. Планируются дальнейшие ограничения доходов от экспорта энергоносителей и добывающих возможностей.

По словам участников саммита, постепенный отказ от российских энергоносителей привел к падению мировых цен на нефть и газ, а также к тому, что “Россия больше не может использовать доступ к энергии как оружие против нас и мира”.

Саммит стран G7 стартовал 19 мая в Японии. Во время него ожидается совместное заявление о поддержке Украины и новые меры, которые призваны ограничить способность России финансировать и обеспечивать войну.

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