Непохитна підтримка України: лідери G7 ухвалили спільне комюніке

Лідери країн G7 за підсумками саміту в Хіросімі оприлюднили спільне комюніке, в якому пообіцяли непохитну підтримку Україні у війні з Росією.

Крім того, вони ухвалили план протидії таким ризикам, як російське “озброєння енергетики”.

— Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, примушуючи членів G7 і наших партнерів, зокрема малі економіки, до дотримання та відповідності, зазнають невдачі та зіткнуться з наслідками, – йдеться у заяві.

Там додали, що, роблячи висновки з нещодавніх випадків використання енергетичної та інших економічних залежностей, вони рішуче виступають проти такої поведінки.

У спільному комюніке лідерів країн Великої сімки ухвалені, зокрема, такі пункти:

підтримувати Україну стільки часу, скільки їй буде потрібно, через незаконну агресивну війну з боку Росії;

посилювати зусилля у сфері роззброєння та нерозповсюдження, спрямованих на досягнення кінцевої мети – світу без ядерної зброї та без шкоди для безпеки всіх;

сприяти переходу до економік чистої енергії майбутнього через співпрацю в межах G7 та за її межами.

У комюніке згадується окрема заява лідерів G7 щодо Україні, ухвалена у п’ятницю, в якій вони зобов’язуються “посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити ціну для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, та продовжувати протидіяти негативним наслідкам війни для решти світу, особливо для найбільш уразливих верств населення”.

Саміт G7 триватиме у Японії до 21 травня. Його учасники розглядають шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, зокрема за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

Джерело : Єврокомісія

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