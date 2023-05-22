Вмешался в выборы США: украинские хакеры достали фото самого зашифрованного полковника РФ

Украинские хакеры получили уникальное фото командира в/ч 26165, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Отмечается, что в ФБР США были фото 11 офицеров, при этом 12-й и самый главный из них – полковник Виктор Нетикшо оставался в списке ФБР без фотографии, поскольку в открытых источниках и из источников агентурной разведки не удавалось получить его личное фото.

Взлом почтового адреса жены полковника Нетикшо – Оксаны Сергеевны Нетикшо помог установить данные паспорта, фото и данные прописки самого “зашифрованного” офицера из хакерской дюжины, которую разыскивает ФБР.

Из переписок также удалось узнать о покупке в 2022 году в Москве семьей Нетикшо нежилого помещения площадью 13 кв.м. Вероятно, именно там они проживают и покупают себе дополнительные помещения под хозяйственные или другие нужды.

Тред от InformNapalm за 20 мая с уникальной фотографией полковника Нетикшо собрал много реакций и ретвитов в англоязычном сегменте Twitter среди пользователей, занимающихся вопросами кибербезопасности и понимающих сенсационность события.

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