Втрутився у вибори США: українські хакери знайшли фото найзашифрованішого полковника РФ

Українські хакери здобули унікальне фото командира в/ч 26165, якого розшукує ФБР за втручання у вибори США.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що у ФБР США були фото 11 офіцерів, при цьому 12-й і найголовніший з них – полковник Віктор Нетикшо лишався у списку ФБР без фотографії, оскільки у відкритих джерелах та з джерел агентурної розвідки не вдавалося здобути його особисте фото.

Злам поштової адреси дружини полковника Нетикшо – Оксани Сергіївни Нетикшо допоміг встановити дані паспорта, фото і дані прописки “найзашифрованішого” офіцера з хакерської дюжини, яку розшукує ФБР.

З листування також вдалося дізнатися про купівлю в 2022 році в Москві родиною Нетикшо нежитлового приміщення площею 13 кв.м. Ймовірно, саме там проживає вся родина та купує собі додаткові приміщення під господарські чи інші потреби.

Тред від InformNapalm за 20 травня з унікальною фотографією полковника Нетикшо зібрав багато реакцій та ретвітів в англомовному сегменті Twitter серед користувачів, які займаються питаннями кібербезпеки та розуміють сенсаційність події.

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