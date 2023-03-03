Март, 03 в 19:02

Информационное поле России в целом состоит из переписываний истории, манипулирования фактами или искусственным созданием слухов о “скором падении” Киева после очередного “сверхважного” заявления российского диктатора. А медиа, которые считаются либерально-оппозиционными и потенциально могут испортить общественно-политическое мнение в стране, держит под строгим надзором Роскомнадзор.

Проект журналистов и IT-специалистов KibOrg News получил базу данных Роскомнадзора на более чем 500 гигабайт и исследовал, как в России работает система цензуры и пропаганды.

Как пишут сами авторы, получив доступ к перепискам работников Роскомнадзора, они узнали, насколько сотрудники беспокоятся за безопасность и защищенность данных организации.

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Фактически Роскомнадзор — это один из важнейших инструментов Кремля для ведения гибридных войн с миром, в частности информационной — с Украиной, репрессий против независимых и непровластных СМИ, а также зомбирования населения.

Не только блокировка СМИ: хакеры слили базу данных Роскомнадзора и показали его работу / 5 фотографий

Исследовав базу данных Роскомнадзора, KibOrg News пишет, что эта структура кроме постоянного мониторинга и корректировки информпространства России под нужды действующей властной верхушки, постоянно создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности.

— Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, соответственно сразу же внедрила и свою информационную политику. Кроме выжигания крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа.

Самые популярные издания как Центр журналистских расследований, Крым.Реалии и крымскотатарский ATR были запрещены. Деятельность Центра отмечена как “антироссийская” и “антикрымская”.

На российского политика Алексея Навального также есть свои справки. Перед его президентской кампанией в 2018 году Кремлю было важно не допустить его к выборам, маргинализировать электорат Алексея и перекрыть доступ к его ресурсам.

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“Правоохранительные” органы РФ же нашли повод для блокировки блога, а также блокировки сайта Умного голосования — инструмента для скоординированного голосования на любых российских выборах за конкурентов путинской партии Единая Россия. Самого же Навального в 2020 году пытались отравить, а позже посадили в тюрьму.

Роскомнадзор также занимается выяснением отношений с иностранными площадками для рассмотрения ряда вопросов, среди которых блокировка Instagram-аккаунтов Рамзана Кадырова, пропагандистских YouTube-каналов и выяснения причины блокировки Twitter-аккаунта российского посольства в Сирии.

Не только блокировка СМИ: хакеры слили базу данных Роскомнадзора и показали его работу / 3 фотографии

В материале говорится, что любые злодеяния против свобод человека, в частности в оккупированном Крыму, осуществляются руками работников органа. KibOrg News опубликовал телефонные справочники сотрудников Роскомнадзора для внутреннего пользования редакции 2022 года.

Руководителем “управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций” в оккупированном Крыму и Севастополе является Дунаева Виктория Витальевна. Ее заместителем ранее был Крашенинников Петр Алексеевич. Но судя по последним обновлениям на сайте органа, его на должности заменила Кучина Наталья Александровна.

Среди других лиц, которые относятся к “управлению” на оккупированном полуострове, также является Голубев Сергей Михайлович, который занимает должность “специалиста-эксперта”. В его обязанности входит, в частности, проведение систематических наблюдений за СМИ и мониторинг “злоупотребления свободой массовой информации”.

Еще две должности ведущего специалиста-эксперта и специалиста второго разряда — пустеют. В разделе вакансий на сайте Роскомнадзора по состоянию на август 2022 года было две должности: ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере связи и ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере СМИ.

Есть также приказ о комиссии на замещение вакантных должностей от 18 января 2023 года. В состав, кроме Дунаевой Виктории, в частности входят:

Фролов Дмитрий Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой работы и кадров, секретарь комиссии;

Богданевич Снежана Геннадьевна — начальница отдела контроля и надзора в сфере связи;

Набокова Ксения Андреевна — начальница отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций;

Минина Елена Владимировна — начальница отдела организационной, финансовой работы и кадров.

К независимым экспертам комиссии привлечены Симченко Наталья Александровна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, а также кандидат экономических наук и доцент кафедры управления персоналом Яновская Анна Анатольевна.

Законы России защищают не граждан, а властную верхушку, и именно этим занимается рассматриваемый нами федеральный орган Роскомнадзор.

Источник: KibOrg News