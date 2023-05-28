Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов.
По итогу подсчета бюллетеней из почти 36% избирательных урн, Эрдогана поддерживают 58% избирателей.
Оппонент Эрдогана, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу имеет 42% поддержки граждан.
Голосование в Турции закончилось в 17:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая.
Тогда действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Кемаля Кылычдароглу поддержали 44,89% избирателей.
Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года.
После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.
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