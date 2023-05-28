Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Світ
Валентина Чорна, редактор ленты

Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке

Реджеп Таїп Ердоган, Кемаль Киличдароглу
Фото: Depositphotos, Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов.

По итогу подсчета бюллетеней из почти 36% избирательных урн, Эрдогана поддерживают 58% избирателей.

Оппонент Эрдогана, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу имеет 42% поддержки граждан.

Голосование в Турции закончилось в 17:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая.

Тогда действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Кемаля Кылычдароглу поддержали 44,89% избирателей.

Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года.

После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.

Читайте также
Поворотный момент: что известно о кандидатах в президенты Турции и их позиции относительно Украины
Вибори в Туреччині

вибори президента, Реджеп Эрдоган, Туреччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кандидат в президенты США Рон ДеСантис: что известно о губернаторе Флориды и его позиции по Украине
Рон ДеСантіс
Главный соперник Трампа от республиканцев объявил об участии в президентской гонке
Рон ДеСантіс
Выборы в Турции: один из кандидатов призвал поддержать Эрдогана во втором туре
Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Командиры Азова в Турции не на курорте: жена Редиса о том, в каких они живут условиях
Денис Прокопенко та Юлія Прокопенко
Зерновая инициатива не предусматривает выполнения каких-либо требований РФ – посол
зерно
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Второй тур выборов в Турции: кто лидирует в президентской гонке
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь