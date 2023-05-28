Вибори у Туреччині: Ердоган перемагає у другому турі

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує у другому турі виборів. Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів.

Оновлено 20:10. За даними державного агентства Anadolu, після відкриття 97,12% виборчих урн, Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.

ЦВК Туреччини оприлюднить офіційні дані дещо пізніше. Однак голова ЦВК Туреччини заявив, що Ердоган лідирує в президентських перегонах з 53,41% після підрахунку 75,42% голосів. У Киличдароглу – 46,59%.

Оновлено 18:50. За підсумком підрахунку бюлетенів з майже 36% виборчих урн, Ердогана підтримують 58% виборців.

Опонент Ердогана, опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу має 42% підтримки громадян.

Голосування у Туреччині закінчилось о 17:00 за місцевим часом, після чого розпочався підрахунок голосів.

Перший тур президентських виборів у Туреччині відбувся 14 травня.

Тоді чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів. Кемаля Киличдароглу підтримали 44,89% виборців.

Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.

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