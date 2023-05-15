Выборы в Турции: после подсчета 93% голосов лидирует Эрдоган
В Турции в воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 17.00, после чего начался подсчет голосов.
На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от партийного блока Альянс АТА Синан Оган. Еще один оппозиционный кандидат Мухаррем Индже снялся с выборов 11 мая.
Обновлено в 22.35. Результаты подсчета 85% бюллетеней свидетельствуют, что Эрдоган имеет все шансы сохранить за собой президентское кресло или же победитель определится во втором туре.
Сейчас Эрдоган набирает 50,1%, Кылычдароглу имеет 44,1%, а Огана — 5,3%.
После обработки более 70% голосов действующий президент Турции лидировал с результатом 51,1. Второе место у Кылычдароглу — 43,1%, третье у Огана — 5,3%.
В то же время, представители оппозиции заявили, что сейчас лидирует Кылычдароглу. Они предположили, что турецкое государственное информагентство Anadolu может сообщать предварительные цифры в пользу Эрдогана.
Как пишет CNN, мэры городов Анкара и Стамбул на пресс-конференции заявили, что предварительные результаты не отражают состояние гонки. Они говорят: “Кемаль Киличдароглу пока лидирует. Доверьтесь нам, поверьте нам”.
Уже подсчитано 93% голосов избирателей. Эрдоган продолжает лидировать, но не преодолевает 50% барьера.
- Эрдоган — 49,6;
- Кылычдароглу — 44,6;
- Оган — 5,3.
Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 28 мая состоится второй тур.
Телеканал CNN сообщает, что на улицах Стамбула стихла музыка и радостные улыбки на лицах сторонников Эрдогана после того, как стало известно, что действующий президент в процентном значении опустился ниже границы в 50.
— Тишина заполонила толпу, которая всего несколько часов назад радовалась первым сообщениям, которые показали, что Эрдоган имеет комфортное преимущество, — описывает ситуацию CNN.
Сторонники Эрдогана не скрывают разочарования, но говорят, что уже во втором туре, если этому суждено случиться, они ожидают большой отрыв действующего президента.
Глава Высшего избирательного совета Турции, который объявит окончательные цифры, заявил, что сейчас в систему введено чуть более 47% голосов внутри страны и 12,6% голосов из-за рубежа.
Ахмет Енер также отверг обвинения со стороны оппозиции в том, что Высший избирательный совет задерживает обнародование результатов.
— Сейчас нет никаких сбоев или задержек во вводе данных, которое осуществляет Высший избирательный совет, — сказал он, добавив, что данные избирательных комиссий передаются политическим партиям “мгновенно”.
Он добавил, что результаты с избирательных участков поступают в окружные избирательные советы, а оттуда — в областные избирательные советы. Именно так данные вносятся в систему.
После подсчета 92% бюллетеней ситуация такова:
- Эрдоган набирает 49,8%;
- Кылычдароглу — 44,5%;
- Оган — 5,3%.
В Стамбуле сторонники Эрдогана и оппозиции вышли на улицы после подсчета 90% голосов.
Они размахивают флагами Турции, а из колонок звучит музыка.
Close to second round: over 90% of ballots counted in Turkey
Erdogan won 50.01% of the vote.
Supporters of the opposition and the current government take to the streets of Istanbul. pic.twitter.com/9Var9RNpvO
— Spriter (@Spriter99880) May 14, 2023
После подсчета 89% голосов у Эрдогана предел поддержки упал ниже 50%. Это означает, что предположительно на выборах в Турции будет второй тур. В Киличдароглу сейчас 44,4%.
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