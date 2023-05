Выборы в Турции: после подсчета 93% голосов лидирует Эрдоган

В Стамбуле сторонники Эрдогана и оппозиции вышли на улицы после подсчета 90% голосов.

Они размахивают флагами Турции, а из колонок звучит музыка.

Close to second round: over 90% of ballots counted in Turkey

Erdogan won 50.01% of the vote.

Supporters of the opposition and the current government take to the streets of Istanbul. pic.twitter.com/9Var9RNpvO

— Spriter (@Spriter99880) May 14, 2023