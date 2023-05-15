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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Выборы в Турции: после подсчета 93% голосов лидирует Эрдоган

Выборы в Турции: после подсчета 93% голосов лидирует Эрдоган
Фото: Getty Images
14 мая, 23:23

В Турции в воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 17.00, после чего начался подсчет голосов.

На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от партийного блока Альянс АТА Синан Оган. Еще один оппозиционный кандидат Мухаррем Индже снялся с выборов 11 мая.

Обновлено в 22.35. Результаты подсчета 85% бюллетеней свидетельствуют, что Эрдоган имеет все шансы сохранить за собой президентское кресло или же победитель определится во втором туре.

Сейчас Эрдоган набирает 50,1%, Кылычдароглу имеет 44,1%, а Огана — 5,3%.

Выборы в Турции: первые результаты подсчета голосов Скриншот: ЦИК Турции

После обработки более 70% голосов действующий президент Турции лидировал с результатом 51,1. Второе место у Кылычдароглу — 43,1%, третье у Огана — 5,3%.

В то же время, представители оппозиции заявили, что сейчас лидирует Кылычдароглу. Они предположили, что турецкое государственное информагентство Anadolu может сообщать предварительные цифры в пользу Эрдогана.

Как пишет CNN, мэры городов Анкара и Стамбул на пресс-конференции заявили, что предварительные результаты не отражают состояние гонки. Они говорят: “Кемаль Киличдароглу пока лидирует. Доверьтесь нам, поверьте нам”.

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15 мая, 0:21

Уже подсчитано 93% голосов избирателей. Эрдоган продолжает лидировать, но не преодолевает 50% барьера.

  • Эрдоган — 49,6;
  • Кылычдароглу — 44,6;
  • Оган — 5,3.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 28 мая состоится второй тур.

15 мая, 0:15

Телеканал CNN сообщает, что на улицах Стамбула стихла музыка и радостные улыбки на лицах сторонников Эрдогана после того, как стало известно, что действующий президент в процентном значении опустился ниже границы в 50.

— Тишина заполонила толпу, которая всего несколько часов назад радовалась первым сообщениям, которые показали, что Эрдоган имеет комфортное преимущество, — описывает ситуацию CNN.

Сторонники Эрдогана не скрывают разочарования, но говорят, что уже во втором туре, если этому суждено случиться, они ожидают большой отрыв действующего президента.

14 мая, 23:49

Глава Высшего избирательного совета Турции, который объявит окончательные цифры, заявил, что сейчас в систему введено чуть более 47% голосов внутри страны и 12,6% голосов из-за рубежа.

Ахмет Енер также отверг обвинения со стороны оппозиции в том, что Высший избирательный совет задерживает обнародование результатов.

— Сейчас нет никаких сбоев или задержек во вводе данных, которое осуществляет Высший избирательный совет, — сказал он, добавив, что данные избирательных комиссий передаются политическим партиям “мгновенно”.

Он добавил, что результаты с избирательных участков поступают в окружные избирательные советы, а оттуда — в областные избирательные советы. Именно так данные вносятся в систему.

14 мая, 23:44

После подсчета 92% бюллетеней ситуация такова:

  • Эрдоган набирает 49,8%;
  • Кылычдароглу — 44,5%;
  • Оган — 5,3%.
Выборы в Турции: первые результаты подсчета голосов

Скриншот: ЦИК Турции

14 мая, 23:41

В Стамбуле сторонники Эрдогана и оппозиции вышли на улицы после подсчета 90% голосов.

Они размахивают флагами Турции, а из колонок звучит музыка.

14 мая, 23:21

После подсчета 89% голосов у Эрдогана предел поддержки упал ниже 50%. Это означает, что предположительно на выборах в Турции будет второй тур. В Киличдароглу сейчас 44,4%.

Реджеп Эрдоган, Туреччина
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