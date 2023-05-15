Выборы в Турции: после подсчета 93% голосов лидирует Эрдоган

В Турции в воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 17.00, после чего начался подсчет голосов.

На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от партийного блока Альянс АТА Синан Оган. Еще один оппозиционный кандидат Мухаррем Индже снялся с выборов 11 мая.

Обновлено в 22.35. Результаты подсчета 85% бюллетеней свидетельствуют, что Эрдоган имеет все шансы сохранить за собой президентское кресло или же победитель определится во втором туре.

Сейчас Эрдоган набирает 50,1%, Кылычдароглу имеет 44,1%, а Огана — 5,3%.

Скриншот: ЦИК Турции

После обработки более 70% голосов действующий президент Турции лидировал с результатом 51,1. Второе место у Кылычдароглу — 43,1%, третье у Огана — 5,3%.

В то же время, представители оппозиции заявили, что сейчас лидирует Кылычдароглу. Они предположили, что турецкое государственное информагентство Anadolu может сообщать предварительные цифры в пользу Эрдогана.

Как пишет CNN, мэры городов Анкара и Стамбул на пресс-конференции заявили, что предварительные результаты не отражают состояние гонки. Они говорят: “Кемаль Киличдароглу пока лидирует. Доверьтесь нам, поверьте нам”.