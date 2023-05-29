Начальник Генштаба Чехии допускает вероятность войны между НАТО и РФ

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка не исключает, что между РФ и НАТО может начаться война.

Об этом сообщает Novinky.

— Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является худшим сценарием для нас, не является невозможной, она возможна, — сказал Ржехка.

По его словам, армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности, “потому что Россия сегодня находится на траектории конфликта с альянсом”.

— Чешская Республика является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также накладывает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами альянса, — добавил он.

Принимая во внимание опыт вторжения РФ в Украину, в чешском Генштабе отметили необходимость укрепления государственной безопасности и преодоления уязвимостей и зависимостей, например, в сфере поставок сырья.

Ранее в WSJ сообщили, что ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до обретения членства на основе Киевского договора безопасности.

Источник: Novinky

Фото: Armáda České republiky

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