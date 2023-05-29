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Начальник Генштабу Чехії допускає ймовірність війни між НАТО та РФ

Начальник Генштабу Чехії допускає ймовірність війни між НАТО та РФ

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка не виключає, що між РФ і НАТО може початись війна.

Про це повідомляє Novinky.

– Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива, – сказав Ржехка.

За його словами, армія намагається підготуватися до потенційного конфлікту високої інтенсивності, “тому що Росія сьогодні знаходиться на траєкторії конфлікту з альянсом”.

– Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов’язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу, – додав він.

Беручи до уваги досвід вторгнення РФ в Україну, у чеському Генштабі наголосили на необхідності зміцнення державної безпеки та подолання вразливостей і залежностей, наприклад, у сфері постачання сировини.

Раніше у WSJ повідомили, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору.

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Джерело: Novinky

Фото: Armáda České republiky 

Війна в Україні, НАТО, Росія, Чехія
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