Начальник Генштабу Чехії допускає ймовірність війни між НАТО та РФ

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка не виключає, що між РФ і НАТО може початись війна.

Про це повідомляє Novinky.

– Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива, – сказав Ржехка.

За його словами, армія намагається підготуватися до потенційного конфлікту високої інтенсивності, “тому що Росія сьогодні знаходиться на траєкторії конфлікту з альянсом”.

– Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов’язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу, – додав він.

Беручи до уваги досвід вторгнення РФ в Україну, у чеському Генштабі наголосили на необхідності зміцнення державної безпеки та подолання вразливостей і залежностей, наприклад, у сфері постачання сировини.

Раніше у WSJ повідомили, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору.

Джерело: Novinky

Фото: Armáda České republiky

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