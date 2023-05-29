Начальник Генштабу Чехії допускає ймовірність війни між НАТО та РФ
Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка не виключає, що між РФ і НАТО може початись війна.
Про це повідомляє Novinky.
– Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива, – сказав Ржехка.
За його словами, армія намагається підготуватися до потенційного конфлікту високої інтенсивності, “тому що Росія сьогодні знаходиться на траєкторії конфлікту з альянсом”.
– Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов’язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу, – додав він.
Беручи до уваги досвід вторгнення РФ в Україну, у чеському Генштабі наголосили на необхідності зміцнення державної безпеки та подолання вразливостей і залежностей, наприклад, у сфері постачання сировини.
Раніше у WSJ повідомили, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору.
Джерело: Novinky
Фото: Armáda České republiky
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