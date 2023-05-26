Обновленный формат отношений. НАТО повысит статус Украины без быстрого членства — СМИ

НАТО планирует предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку ее заявки на членство. Однако любая конкретная дорожная карта вступления все еще остается достаточно отдаленной перспективой, пишет Euracitiv.

Как отмечает автор публикации, заявка на вступление в НАТО, поданная восемь месяцев назад, остается без ответа, но, вероятно, будет в центре внимания Вильнюсского саммита в июле. В то же время идея повышения статуса Украины как партнера приобретает все большую поддержку.

Сейчас стороны встречаются в рамках Комиссии Украина-НАТО, которая является форумом для консультаций между членами блока и Киевом по вопросам безопасности, представляющими общий интерес.

По словам нескольких дипломатов, страны военного союза стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Совета Украина-НАТО, что станет первым шагом в укреплении политического партнерства.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретятся в Осло на следующей неделе, где, как ожидается, обсудят форму и график работы нового совета и будущего членства, а также необходимость предоставления большей военной помощи Украине.

Создание совместного формата помогло бы максимально приблизить Украину к стандартам НАТО для обеспечения плавного вступления, когда придет время, считают дипломаты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что Украина не сможет получить членство в Организации североатлантического договора, пока на ее территории продолжается война.

Источник: Euracitiv

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