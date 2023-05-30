Обсудит саммит НАТО и поддержку Украины: Блинкен отправляется в Европу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Европу, чтобы усилить поддержку Украины и привлечь Российскую Федерацию к ответственности за совершенную агрессию.

Во время визитов Блинкен обсудит с лидерами Швеции, Норвегии и Финляндии подготовку к вильнюсскому саммиту НАТО. Эту поездку анонсировал Государственный департамент США.

Как отмечается в запланированной программе, сначала госсекретарь США приедет в Швецию. В городе Лулео он должен встретиться со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Позже американский чиновник направится в Осло, где запланированы переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Уже потом госсекретарь США встретится с финляндским премьер-министром Санной Марин. В Хельсинки Блинкен выступит с речью, где расскажет о стратегическом провале российской агрессии со всех точек зрения, сообщили в американском Госдепе.

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Во время него планируют обсудить вопросы членства Швеции в НАТО и полномасштабную войну Российской Федерации против Украины.

Источник : NYT

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