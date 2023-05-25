В ОПУ озвучили два ключевых ожидания Украины от саммита НАТО

У Украины есть два ключевых ожидания от саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва). Речь идет о приглашении стать членом этого военного блока и гарантиях безопасности.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, в Киеве понимают, что наша страна сможет стать полноценным членом НАТО, когда позволит ситуация с безопасностью.

– Но этот момент принципиален: речь идет именно о “когда”, а не “если”. Сегодня наша запросная позиция понятна. Первое – это приглашение стать членом НАТО в условиях, “когда ситуация с безопасностью это позволит”. Второе – гарантии безопасности на пути в НАТО, — отметил Ермак, комментируя ожидания от Вильнюсского саммита.

Руководитель ОПУ уточнил, что идеальной формой гарантий безопасности стал бы “микс” Киевского договора безопасности, который предложила украинская сторона, и обязательств по примеру тех, которые взяли США перед Израилем.

Речь идет о том, чтобы объединить лучшее из обеих концепций.

Ермак объяснил, что Киевский договор безопасности (Kyiv Security Compact) предусматривает подписание странами-партнерами многостороннего рамочного соглашения с возможностью заключения двусторонних.

– Есть специфические особенности законодательства в тех или иных государствах, которые сложно свести в одно целое, — добавил Ермак.

Украинская сторона настаивает на фиксации безальтернативности пути Украины в НАТО. А пока этого не произошло – наша страна нуждается в гарантиях безопасности.

Как известно, Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. К этому мероприятию наша страна готовит два новых пакета сотрудничества с НАТО – политический и практический.

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