Обговорить саміт НАТО і підтримку України: Блінкен вирушає до Європи

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Європи, щоб посилити підтримку України та притягнути Російську Федерацію до відповідальності за вчинену агресію.

Під час візитів Блінкен обговорить з лідерами Швеції, Норвегії та Фінляндії підготовку до вільнюського саміту НАТО. Цю поїздку анонсував Державний департамент США.

Як зазначається у запланованій програмі, спочатку держсекретар США приїде до Швеції. У місті Лулео він має зустрітися зі швецьким прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Пізніше американський посадовець попрямує в Осло, де заплановані переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Вже згодом держсекретар США зустрінеться з фінляндським прем’єр-міністром Санною Марін. У Гельсінкі Блінкен виступить з промовою, де розповість про стратегічний провал російської агресії з усякого погляду, повідомили в американському Держдепі.

Саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня. Під час нього планують обговорити питання членства Швеції в НАТО та повномасштабну війну Російської Федерації проти України.

Джерело : NYT

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