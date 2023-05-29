Польша закрывает границу для фур из России и Беларуси с 1 июня

Польша с 1 июня приостанавливает пропуск на границе с Беларусью зарегистрированных грузовиков из России и Беларуси.

Об этом сообщает польское радио RMF 24, ссылаясь на указ министра внутренних дел Мариуша Каминского.

Кроме грузовых автомобилей, запрет распространяется на тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы и автопоезда.

Сообщается, что указ является ответом на решение Верховного суда Беларуси, который оставил в силе приговор Андрею Почобуту, приговоренному к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Постановление вступает в силу в полночь 1 июня. Указ будет действовать до особого распоряжения.

Представитель польского правительства Петр Мюллер сказал, что Варшава ознакомлена с тем, что белорусские компании готовились к такой ситуации и регистрируют свой бизнес в Польше. Однако, по его словам, компании, связанные с режимами, находятся под контролем служб.

— Польские службы имеют соответствующие инструменты для этого, среди прочего, это санкционный список, поскольку в него могут попасть субъекты на территории Польши, — заверил представитель правительства.

Напомним, 29 мая Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Беларуси, чье пребывание на территории страны является нежелательным. Подсанкционным лицам запрещен въезд в Шенгенскую зону, а их счета будут заморожены.

В санкционный список попали 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 работников правоохранительных органов, 23 представителя белорусских государственных СМИ, 24 спортсмена и др.

Источник: RMF 24

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