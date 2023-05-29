Польща закриває кордон для фур із Росії та Білорусі з 1 червня

Польща з 1 червня призупиняє пропуск на кордоні з Білоруссю зареєстрованих вантажівок із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє польське радіо RMF 24, посилаючись на указ міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського.

Окрім вантажних автомобілів, заборона поширюється на тягачі, причепи, зокрема напівпричепи й автопоїзди.

Повідомляється, що указ є відповіддю на рішення Верховного суду Білорусі, який залишив чинним вирок Андрію Почобуту, засудженому до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Постанова набуває чинності опівночі 1 червня. Указ діятиме до особливого розпорядження.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер сказав, що Варшава ознайомлена з тим, що білоруські компанії готувалися до такої ситуації та реєструють свій бізнес у Польщі. Однак, за його словами, компанії, пов’язані з режимами, перебувають під контролем служб.

— Польські служби мають відповідні інструменти для цього, серед іншого, це санкційний список, оскільки до нього можуть потрапити суб’єкти на території Польщі, – запевнив речник уряду.

Нагадаємо, 29 травня Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території країни є небажаним. Підсанкційним особам заборонено в’їзд до Шенгенської зони, а їхні рахунки буде заморожено.

До санкційного списку потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої адміністрації, 28 працівників правоохоронних органів, 23 представники білоруських державних ЗМІ, 24 спортсмени тощо.

Джерело: RMF 24

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