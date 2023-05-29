В ответ на приговор журналисту: Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Беларуси

Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Беларуси, чье пребывание на территории страны является нежелательным.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.

— Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. К ним будет применено замораживание средств и экономических ресурсов. Кроме того, министр принял решение заморозить средства и экономические ресурсы 20 организаций и 16 лиц, связанных преимущественно с российским капиталом, — говорится в сообщении.

В санкционный список попали 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 работников правоохранительных органов, 23 представителя белорусских государственных СМИ, 24 спортсмена и тп.

— В список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан Российской Федерации и 1 белорус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и 1 связанный с Беларусью), — говорится в сообщении.

Конкретные фигуранты списка пока не озвучены.

Уточняется, что санкции вводятся в связи с приговором журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту.

Ранее сообщалось, что приговор в отношении него вступил в законную силу. Почобут приговорен в Беларуси к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима.

Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ст. 361 УК) и в разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

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