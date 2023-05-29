Таяние ледников в Антарктиде может привести к гигантским цунами — исследование

Изменение климата может вызвать гигантские цунами в Южном океане. Кроме того, цунами может спровоцировать подводные оползни в Антарктиде.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, о чем сообщает издание Space.

Ученые обнаружили, что в предыдущие периоды глобального потепления — 3 млн и 15 млн лет назад — рыхлые слои осадочных пород формировались и сползали, вызывая массивные волны цунами, которые мчали к берегам Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Поскольку климатические изменения нагревают океаны, исследователи считают, что существует вероятность того, что эти цунами могут появиться снова.

— Подводные оползни являются основной геологической опасностью, которая может вызвать цунами, что приведет к огромным человеческим жертвам. Наши выводы подчеркивают, что нам необходимо срочно углубить наше понимание того, как глобальное изменение климата может повлиять на стабильность этих регионов и потенциал будущих цунами, — отметила Дженни Хейлз из Университета Плимута в Великобритании.

Впервые исследователи нашли доказательства древних оползней у берегов Антарктиды в 2017 году в восточной части моря Росса. Под ними находятся слои слабых осадочных пород, наполненные окаменелыми морскими существами, известными как фитопланктон.

В 2018 году ученые вернулись в этот район и бурили глубоко морское дно, чтобы извлечь осадочные керны — длинные, тонкие цилиндры земной коры, которые слой за слоем показывают геологическую историю региона.

Проанализировав осадочные керны, ученые узнали, что слои слабых осадков образовались в течение двух периодов: около 3 млн лет назад в теплый период середины плиоцена, а второй — примерно 15 млн лет назад, во время потепления климата.

В эти эпохи воды вокруг Антарктиды были на 3 градуса по Цельсию теплее, чем сегодня, что приводило к всплескам цветения водорослей, которые после отмирания заполняли морское дно богатым и скользким осадком, делая регион подверженным оползням.

Точная причина прошлых подводных оползней в этом регионе доподлинно неизвестна, но исследователи нашли наиболее вероятную причину: таяние ледникового льда вследствие потепления климата. Именно эти оползни приводили к землетрясениям, а те — вызывали другие оползни, следствием которых становились цунами.

Масштаб и размер древних океанских волн неизвестны, но ученые отмечают два относительно недавних подводных оползня, которые вызвали огромные цунами с человеческими потерями. Речь идет о цунами Гранд Бэнкс 1929 года, которое вызвало волны высотой 13 м и убило около 28 человек у побережья Канады Ньюфаундленд. А также о цунами в Папуа-Новой Гвинее 1998 года, которое унесло 2 200 жизней.

Источник: Space

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.