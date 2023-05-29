Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до гігантських цунамі – дослідження

Зміна клімату може спричинити гігантські цунамі в Південному океані. Крім того, цунамі може спровокувати підводні зсуви в Антарктиді.

Про це йдеться у дослідженні британських вчених, про що повідомляє видання Space.

Вчені виявили, що в попередні періоди глобального потепління – 3 млн і 15 млн років тому – пухкі шари осадових порід формувалися і сповзали, викликаючи масивні хвилі цунамі, що мчали до берегів Південної Америки, Нової Зеландії і Південно-Східної Азії.

Оскільки кліматичні зміни нагрівають океани, дослідники вважають, що існує ймовірність того, що ці цунамі можуть з’явитися знову.

— Підводні зсуви є основною геологічною небезпекою, яка може спричинити цунамі, що призведе до величезних людських жертв. Наші висновки підкреслюють, що нам необхідно терміново поглибити наше розуміння того, як глобальна зміна клімату може вплинути на стабільність цих регіонів і потенціал майбутніх цунамі, – зазначила Дженні Гейлз із Університету Плімута у Великій Британії.

Вперше дослідники знайшли докази давніх зсувів біля берегів Антарктиди у 2017 році в східній частині моря Росса. Під ними розташовані шари слабких осадових порід, наповнені скам’янілими морськими істотами, відомими як фітопланктон.

У 2018 році вчені повернулися в цей район і бурили глибоко морське дно, щоб витягти осадові керни – довгі, тонкі циліндри земної кори, які шар за шаром показують геологічну історію регіону.

Проаналізувавши осадові керни, вчені дізналися, що шари слабких осадів утворилися протягом двох періодів: близько 3 млн років тому в теплий період середини пліоцену, а другий – приблизно 15 млн років тому, під час потепління клімату.

У ці епохи води навколо Антарктиди були на 3 градуси за Цельсієм теплішими, ніж сьогодні, що призводило до сплесків цвітіння водоростей, які після відмирання заповнювали морське дно багатим і слизьким осадом, роблячи регіон схильним до зсувів.

Точна причина минулих підводних зсувів у цьому регіоні достеменно невідома, але дослідники знайшли найбільш вірогідну причину: танення льодовикового льоду внаслідок потепління клімату. Саме ці зсуви призводили до землетрусів, а ті – викликали інші зсуви, наслідком яких ставали цунамі.

Масштаб і розмір стародавніх океанських хвиль невідомі, але вчені відзначають два відносно недавні підводні зсуви, які спричинили величезні цунамі з людськими втратами. Йдеться про цунамі Гранд Бенкс 1929 року, яке спричинило хвилі заввишки 13 м і вбило близько 28 людей біля узбережжя Канади Ньюфаундленд. А також про цунамі у Папуа-Новій Гвінеї 1998 року, що забрало 2 200 життів.

Джерело: Space

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