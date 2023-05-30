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Юлия Захарченко, редактор ленты

Остаются ли в России запасы дронов и будет ли Иран поставлять новые — объяснение эксперта

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Россия пытается нанести удары по городам Украины иранскими дронами. Иран начинает увеличивать производство БПЛА, потому что за Shahed получает российские истребители Су-35, помимо денег.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии украинским журналистам.

Он напомнил, что Иран получил достаточно финансирования после того, как началось военно-техническое сотрудничество между ним и Российской Федерацией. РФ начала использовать дроны Shahed для атак против Украины с 2022 года.

Коваленко предполагает, что Иран в дальнейшем будет наращивать производство дронов-камикадзе, потому что это выгодно для него, а РФ будет получать новые БПЛА для ударов по украинским городам.

Военный обозреватель рассказал, что Иран получает от РФ финансовую и технологическую выгоду, поскольку получил взамен истребители Су-35. По мнению аналитика, это дает определенную мотивацию для Ирана наращивать производство дронов для России не партиями, а на постоянной основе.

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Остаются ли в России запасы дронов и будет ли Иран поставлять новые — объяснение эксперта

Источник: Главред
Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Росія
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