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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Киеве: работает ПВО, летят вражеские дроны

Взрывы в Киеве: работает ПВО, летят вражеские дроны
Фото: Факты ICTV

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В направлении столицы летят российские беспилотники.

Обновлено в 02:42. Экстренные службы направляются в Голосеевский район Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 02:37. Все службы направляются на вызов в Подольский район, сообщил мэр Киева. До завершения воздушной тревоги жителей призывают не покидать укрытий.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Он призывает горожан находиться в укрытиях.

В Киевской областной военной администрации отмечают, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО.

Жителей призывают соблюдать информационную гигиену — не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Обновлено в 02:06. В Киеве и Киевской области объявлен сигнал воздушной тревоги. В этом направлении летят ударные вражеские дроны-камикадзе.

Сейчас продолжается воздушная опасность в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Луганской областях и Крыму.

Взрывы в Киеве и Киевской области 30 мая 2023 — что известно о взрывах в Киеве

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