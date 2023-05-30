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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чи залишаються в Росії запаси дронів та чи постачатиме Іран нові – пояснення експерта

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Росія намагається завдати ударів по містах України іранськими дронами. Іран починає збільшувати виробництво БПЛА, тому що за Shahed отримує російські винищувачі Су-35, окрім грошей.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко у коментарі українським журналістам.

Він нагадав, що Іран отримав достатньо фінансування після того, як розпочалося військово-технічне співробітництво між ним та Російською Федерацією. РФ почала використовувати дрони Shahed для атак проти України з 2022 року.

Коваленко припускає, що Іран надалі нарощуватиме виробництво дронів-камікадзе, тому що це вигідно для нього, а РФ отримуватиме нові БПЛА для ударів по українських містах.

Військовий оглядач розповів, що Іран отримує від РФ фінансову та технологічну вигоду, оскільки отримав натомість винищувачі Су-35. На думку аналітика, це дає певну мотивацію для Ірану нарощувати виробництво дронів для Росії не партіями, а на постійній основі.

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Джерело: Главред
Іран, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Росія
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