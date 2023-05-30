Глава Минобороны Италии анонсировал седьмой пакет военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал новый, седьмой пакет военной помощи Украине.

Об этом пишет итальянское издание la Repubblica.

Сообщается, что Крозетто об этом сообщил во время тайного заседания парламентском комитете по безопасности Итальянской республики (Копасир).

Итальянский глава Минобороны объявил о предстоящей отправке и подробно рассказал о том, что именно Рим пришлет украинской армии для защиты от российского вторжения.

В то же время, перечень помощи военного назначения — засекречен.

Издание Il Messaggero накануне писало, что в новый пакет военной помощи Украине может войти зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T и другие системы противовоздушной обороны.

Источник: la Repubblica

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.