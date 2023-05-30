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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Глава Міноборони Італії анонсував сьомий пакет військової допомоги Україні

Гвідо Грозетто
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував новий, сьомий пакет військової допомоги Україні.

Про це пише італійське видання la Repubblica.

Повідомляється, що Крозетто про це повідомив під час таємного засідання парламентському комітеті з безпеки Італійської республік (Копасір).

Італійський очільник Міноборони оголосив про майбутню відправку і детально розповів про те, що саме Рим надішле українській армії для захисту від російського вторгнення.

Проте перелік допомоги військового призначення – засекречено.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.

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Джерело: la Repubblica

Італія, Війна в Україні, Україна
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