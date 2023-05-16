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Илья Нежигай, редактор ленты

В Украину прибыл первый комплекс SAMP/T от Франции и Италии — La Stampa

Система ППО SAMP-T

Украина получила от Франции и Италии зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP/T, также известный под названием Mamba.

Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

— В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов, — говорится в сообщении.

В то же время стоит заметить, что официального сообщения о поставке указанных комплексов пока нет.

Еще в январе министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорил, что Париж и Рим завершают подготовку к поставке Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T.

Итальянское издание RID впоследствии сообщало, что итальянское правительство имеет целью поставить Украине ЗРК SAMP/T. Решение о поставке было принято, в частности, благодаря содействию премьер-министра Италии Джорджии Мелони, писало издание.

Сообщалось, что вопрос отсутствия поставок был связан с нежеланием передавать Украине систему Mamba из-за сопротивления итальянских военных, поскольку Сухопутные войска Италии имели на вооружении только пять батарей SAMP/T, писали журналисты.

В то же время, уже в феврале текущего года Антонио Таяни заявил, что комплексы SAMP/T должны заработать на передовой в Украине в течение следующих двух месяцев.

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Фото: Минобороны Франции

Италия, Война в Украине, Военная техника, Франция
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