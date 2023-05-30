Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ

володимир путін
Фото: Getty Images

Один из беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбили над селом Раздоры, что находится в 10 мин езды от резиденции диктатора Владимира Путина в селе Огарево.

Об этом сообщила российская журналистка Фарида Рустамова.

Так, депутат российской госдумы Александр Хинштейн опубликовал предварительный перечень мест Подмосковья, куда сегодня на рассвете прилетели ударные дроны. Один беспилотник сбили над селом Раздоры, что в Одинцовском районе.

Чуть дальше по Рублево-Успенскому шоссе находится село Усово, а рядом с ним Огарево, где чиновники имеют дачи. Там свою резиденцию имеет и Путин.

огарьово

Google Maps

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
В Одессе могут разрешить купаться в море — условия
Одеса
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь