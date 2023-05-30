В Подмосковье один беспилотник сбили недалеко от резиденции Путина — СМИ

Один из беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбили над селом Раздоры, что находится в 10 мин езды от резиденции диктатора Владимира Путина в селе Огарево.

Об этом сообщила российская журналистка Фарида Рустамова.

Так, депутат российской госдумы Александр Хинштейн опубликовал предварительный перечень мест Подмосковья, куда сегодня на рассвете прилетели ударные дроны. Один беспилотник сбили над селом Раздоры, что в Одинцовском районе.

Чуть дальше по Рублево-Успенскому шоссе находится село Усово, а рядом с ним Огарево, где чиновники имеют дачи. Там свою резиденцию имеет и Путин.

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